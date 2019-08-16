港中學生首戰「生物奧林匹克」 背答案變思考答案

收穫1金2銀1銅

「國際生物奧林匹克——香港區比賽」由教育局和香港資優教育學苑合辦，近600人參加，賽事分3階段，包括200條選擇題及多個研究實驗，最終選拔出4人；科大等各間大學教授協助培訓學生。科大資優教育發展中心總監周敬流說，選拔賽題目着重數據分析，讓學生推斷答案，涉及動物等有趣問題，內容可來自最新學術期刊，學生或見都未見過。他說希望藉此改變外間感生物科「是『死記』名詞及理論」，「選擇題都可有新花樣」。

揀蟀教授：選擇題考分析

港區代表之一、聖保羅男女中學升中六生黃摯毅說，初中時已對生物科感興趣，高中後更「買大學課本自學」，他如多數學生般，「以為課本寫的一定是對的、見到答案就背」。及至參與港區選拔，他見識到周敬流「用研究推翻書本的理論」，感覺「好驚奇」，才反思自己以前的學習方式有問題。

摯毅稱，現時文憑試生物科評卷準則「僵化」，自己亦曾因寫漏「關鍵字眼」失分，「題目問如何增加農田養分」，我寫「可以加入化學肥料」，但因無寫「加入泥土」無分，「覺得好無奈」。

學者：文憑試重語文表達

多於知識應用

中大教育學院生物專業顧問劉國智表示，文憑試生物科評卷要求「重視用字精準度、似考語文能力」，或會埋沒「語文一般但理科有天分的學生」。他曾研究前年文憑試生物科試題，逾七成涉及「解釋現象」，「背都可以過關」，「設計實驗及分析數據」題目僅兩成，建議當局考慮增加後者比例。

明報記者