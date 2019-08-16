居屋家庭申請 首3號碼有機會揀樓

單身申請者要首個號碼

房委會昨為今期居屋及「白居二」計劃作電子攪珠儀式。今期推售的居屋，按照申請表編號的最後兩個數字，首10個號碼順序為48、63、32、03、57、18、80、47、51、56。至於「白居二」計劃，首10個號碼為98、06、60、29、57、33、65、63、28、90。

黃遠輝表示，今期居屋接獲30.9萬份申請，超額認購62倍，白表申請佔約26.2萬份，綠表申請佔約4.7萬份；以申請類別計，今期單身申請佔17.3萬份，當中多達16.3萬份是白表；一般家庭申請佔10萬份，家有長者優先揀樓計劃亦有3萬份申請。

今期居屋11月揀樓，黃稱留意到近期樓價波動，房委會將按機制，將樓價盡量更新至10月底，屆時今期居屋折扣率或調整，但定價不變。

今期居屋包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，共4871個單位，實用面積由276至568平方呎，售價介乎156萬至529萬元。另有5個過去推售的居屋項目提供27個重售單位，亦於今期重售。