戴耀廷准保釋：為香港人驕傲 陳健民邵家臻黃浩銘無申請

戴耀廷今年4月被裁定串謀犯公眾妨擾罪，及煽惑他人犯公眾妨擾罪成，判囚16個月。同案被告陳健民、邵家臻和黃浩銘目前仍在監獄服刑，據悉他們暫無保釋申請。

上訴聆訊排期明年2月

戴耀廷昨由名譽資深大律師陳文敏，及港大法律學院首席講師張達明代表。同樣因佔中案被定罪的朱耀明、陳淑莊、鍾耀華、張秀賢，以及戴的太太和兒子均有到庭旁聽。戴耀廷步出犯人欄時向公眾席微笑揮手，臉部顯得比以往清減，有支持者等候開庭前一度站立和大聲禱告。

上訴庭副庭長麥機智聽畢陳辭，批准戴耀廷以10萬元保釋金，交出旅遊證件、不准離港、居住報稱地址保釋，佔中9人案的上訴聆訊排期明年2月24至26日展開。

戴耀廷約於下午1時從高院羈留室步出，他表示首先要感謝朋友過去數月的支持，又形容自己在獄中「一定係收信最多嗰個」。

戴耀廷續說，身處監獄只能接收有限資訊，仍看見香港人連月來無私守護香港核心價值，甚至作出個人犧牲，他對此感到驕傲。「雖然監獄高牆將大家隔開，但我仍可感受到大家所經歷，而且有好多時刻，我在獄中都好受感動，我都記不起有幾多晚流下淚來。」

為示威者返立會帶走同伴淌淚

面對香港的前景，戴耀廷認為前路縱使艱難崎嶇，他仍保持信心，「我相信香港真正的黃金時代將會來到，而且不會太遠」。被問到對連月來示威的看法，戴耀廷說現階段不宜評論，查閱更多資料後會回應，但重申對香港前景充滿信心。戴又表示，連串示威中最觸動他的，是有示威者7月1日回立法會帶走不願離開的同伴，他在獄中看見畫面亦忍不住淌淚。

【案件編號：CACC128/2019】