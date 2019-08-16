殯儀收費欠透明 「全套服務」不包棺木

消委會檢視20間殯儀商服務及收費，發現部分只提供有限度資料如最低收費，計算收費的方法亦各有不同，例如聘用和尚的收費會較尼姑高一倍，令消費者不能直接比較。即使同一商號，不同營業員報價亦可能不同。

3萬元全餐 最終收費8萬

該會於今年首7個月，共收到3宗有關殯儀服務的投訴。當中投訴人駱先生的家人離世後，有一間殯儀公司推銷，表示全套服務僅收3.3萬元。在不斷游說下，他選了全套服務並付了數千元訂金及代訂火化爐費，但翌日店方加價至38,888元，後來更表示費用未包括棺木、花圈等，最終連同不同雜費需付8萬元。

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮形容， 該行業透明度欠缺，消費者可做選擇的資訊不多。他鼓勵消費者要詳細問清楚，倘若殯儀服務提供全包服務，究竟包含哪些內容，需否付小費等，也應該貨比三家。他表示，殯葬服務不便宜，盼長生店考慮明碼實價，提供價目表。

總幹事黃鳳嫺：立法規管成本高

被問是否認為香港應該參考美國，立法規定殯葬服務提供者提供價目表，消委會總幹事黃鳳嫺表示，立法會令社會成本提高，現階段暫未需立法。

（消委報告）