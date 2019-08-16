12款「鬼口水」硼遷移量超標 或損生殖

消委會測試17款鬼口水及3款黏土玩具，售價由7元至178元不等，其中12款的硼遷移量超出歐洲標準上限，售價12元、國產的「Barrel-o-Slime Caution」的硼遷移量達3970ppm，超標逾12倍。消委會稱兒童攝入或接觸過量硼，或對生殖系統造成損害。

兩樣本微生物量超標 另5款含甲醛

此外，有兩樣本被驗出微生物總量超出歐盟玩具安全指令的建議限值（每克/每毫升1000CFU），其中名為「Ice cream」的鬼口水超標2.4萬倍。另有5款有游離甲醛，其中兩款超出上限。

香港急症科醫學院臨牀毒理專科委員會主席劉飛龍醫生表示，動物實驗顯示硼具毒性，包括引致腹瀉及腸胃出血等，排出「彩虹色」大便，亦可令皮膚發炎變藍；另有動物實驗發現，長期低分量接觸會影響睾丸發育、胎兒發展遲緩等。他提醒小童不應長期接觸鬼口水，切勿進食，觸摸後要清洗雙手，如有傷口應避免接觸鬼口水。

本報記者昨到位於黃埔的精品文具店「奇趣天地」觀察，有被驗出硼遷移量超標的「Cra Z Art」鬼口水出售。店員表示一直只售該品牌鬼口水，從沒收到關於接觸後不適的投訴，公司亦未有指示將貨品下架。

家長：怕孩子誤食 一直不買

育有7歲及8歲女兒的黃女士稱，小孩認為鬼口水「溝嚟溝去好好玩」，但一直沒購買，加上鬼口水有閃粉及色素，擔心小孩會誤食。她有留意消委會報告，稱「更加不會買（鬼口水）給小朋友」，亦不會讓女兒接觸。

（消委報告）