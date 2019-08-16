六成素肉高鈉 齋魚蛋含魚基因 素鰻較真鰻更鹹 素鴨真鴨一樣高脂

35款測試的素肉中，以每100克計算（下同），20款屬高鈉，即含鈉逾600毫克，各樣本平均鈉量為620毫克。當中最高鈉的「川之素食」素蒲燒鰻魚（日式素醬汁）含鈉855毫克，比含鈉356毫克的「759阿信屋」急凍蒲燒鰻魚，高1.4倍。同時，兩款素肉屬高脂，即含脂肪逾20克，其中「新月牌」素鴨（迷你裝）屬最高脂，脂肪量達24.7克。據食物安全中心網頁，瘦肉、連皮及肥肉的焗鴨肉，只有25.9克脂肪。

三分一含動物基因蛋成分

消委：如打破素食者齋缽

另外，消委會發現約三分一樣本含動物基因或雞蛋成分，當中「Saturday」素魚蛋驗出豬和魚基因，另有3款標示「奶素」的樣本檢出雞蛋成分，包括「無肉良品」的素熱狗、「齋心」素火腿—雞肉素火腿，以及「松珍生技」日式燒鰻。消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮形容這樣是「嚴格來講，吃了是破了戒，打爛佢（茹素者）嘅齋缽」，呼籲生產商應該對於素肉生產流程更加嚴謹。（見另稿）

消委會總幹事黃鳳嫺指出，假如生產設備曾處理一般肉類，處理不善可能導致交叉感染，將會增加進食者吃非全素食物的風險，尤其對於宗教茹素者，精神上更是不好過。她建議政府可參考海外做法，定義何謂「素肉」並引入指引，可令消費者信心更大。

營養標籤「名不副實」

食安中心：或檢控

測試除了發現部分素肉高鈉高脂外，也發現素肉營養標籤全部「名不副實」，全部都有一項或多項實際營養素與標示不符，黃鳳嫺稱結果不理想。「甘薯葉」素大明蝦標示含2.3克蛋白質，測試顯示含量為0克。此外，15款聲稱屬非基因改造大豆，有兩款檢出微量基因改造大豆。黃鳳嫻稱，消費者很難判斷標籤是否準確，也相對比較被動。她續稱，茹素者口味通常較淡，進食包裝素食時可嘗一嘗會否較鹹，若發現有問題，可交給執法部門，或向食物安全中心投訴。

食物安全中心回應，暫有6款產品標籤涉違反《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》及《公眾衛生及市政條例》，以及兩款產品驗出鈉含量與營養標籤標示不同，另1產品則檢測到有不可添加的防腐劑山梨酸。對於有足夠證據的個案，中心會提出檢控。如違反上述條例或規例，可被判最高罰款5萬元及監禁6個月。

明報記者

（消委報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676