由月缺問起 中大生赴美逐天文夢

25歲的何家偉從小對天文和物理感興趣，小時候總纏着媽媽問天文問題：為何月亮時圓時缺？媽媽無法解答，就帶他到太空館，令他沉迷於天象廳有關黑洞和銀河系的影片。小學老師贈送宇宙科普書，家偉雖看不明白，卻被吸引；中學時他參加不同天文活動，並選修物理科。何家偉首次中學文憑試成績足夠入大學，但為入讀心儀的中大物理系，決定自修重考，終如願入讀。

為讀物理系 重考文憑試

大學二年級暑假，何家偉參加由台灣中央研究院主辦的天文活動，與世界各地的參加者交流，並利用人工智能辨別星體光譜等，其間他結識來自美國威斯康辛大學麥迪遜分校的研究員，獲邀加入該校研究星體磁場的團隊，團隊亦嘗試使用新方法，研究亂流的物理重現磁場。何家偉參與了多個研究項目，負責利用超級電腦模擬星雲的出現過程，並協助分析資料。對他而言，最大收穫是可使用香港未有的儀器，並學會與國際團隊合作。他亦參與5篇學術論文研究工作，包括該團隊近期於國際權威期刊《自然．天文學》發表有關星雲中磁場形態的研究成果。

曾參與國際天文研究

何家偉說，磁場與星體質量等有關，研究磁場有助解開宇宙迷團。「大自然有很多迷團，可以自己親手去發掘答案，對此感到喜悅，亦有成功感。」他說希望將來可繼續研究，成為天體物理學家。何家偉感恩家人支持及鼓勵，他亦勉勵對科研有興趣的師弟妹不要灰心，認為身處香港這國際城市，只要主動發掘機會，亦可躋身國際研究團隊。

明報記者