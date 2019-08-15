母女陳屍牀上 業主收樓揭發

現場為屯門雅都花園C座15樓一個由兩個單位打通的相連單位。事發昨午12時許，業主代理人因租客欠租兩個月，聯同執達吏上門欲收樓，發現屋內無人應門，於是報警。

屍腐爛 未見自殺工具

警方到場，發現61歲姓盧母親及其31歲沈姓女兒雙雙倒斃睡房牀上，面朝天，由於屍體已嚴重腐爛，警方暫未能在二人身上找到表面傷痕，現場亦未有檢獲任何遺書、藥物或炭爐等自殺工具。探員之後到場接手調查，鑑證科人員亦上門蒐證，初步相信事件無可疑，二人死因有待驗屍確定，案件列作「屍體發現」。

現場消息稱，兩名死者2017年6月開始租住上址相連單位，並一次過繳交兩年租金，惟自今年6月起，二人未有交租，業主多次聯絡均未能找到租戶，昨日遂派代理人聯同執達吏上門收樓，揭發事件。有同層鄰居說，該單位除兩母女外，曾見盧姓死者坐輪椅的兒子出入，而據知盧的丈夫在多年前已過身。

油麻地男屍 頭笠膠袋雙腿被綁

另外，油麻地上海街113號一個劏房亦發現屍體。昨傍晚6時許，鄰居報警稱該劏房傳出惡臭，警方接報到場發現房門上鎖，由消防破門入屋，發現一名20多歲非華裔男子大字形倒臥牀上，雙腿及一隻手被毛巾及膠紙綁在牀邊，頭笠膠袋，救護員證實已當場死亡。警方認為事件有可疑，暫列屍體發現案，由油尖警區重案組第二隊跟進。