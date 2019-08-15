中年婦行青朗公路遭撞斃 路過車曾「護航」 事主突衝快線

七旬的士司機涉危駕被捕

事發昨日凌晨1時許，44歲姓聶女事主身穿淡黃色長裙、背着一個大布袋，在青朗公路往九龍方向路邊行走，至近青衣西北交匯處時遭的士撞倒，的士再衝前30米停下。救護員接報到場後，將頭部重創昏迷的事主送往仁濟醫院搶救，延至凌晨3時許證實不治。警方到場調查，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕73歲姓連的士司機，新界南總區交通部特別調查隊正調查意外起因，包括死者為何於深宵在公路邊步行。

駕車途經現場的吳先生目擊意外過程，他說事發前在青衣北岸公路發現女事主獨自在公路路肩行走，於是收慢車速及亮起「死火燈」護航，又曾響號吸引她注意，但對方未有理會，他於是報警，就在他與正趕赴現場的警員聯絡時，女事主突然橫跨6條行車線，走到快線時，一輛的士及時停下，繼而繞過女事主駛離，然而尾隨另一的士收掣不及，撞倒女事主。

今年第三宗公路行走撞斃

根據《道路交通（快速公路）規例》，任何人除非身在汽車之內或之上，否則不得進入、使用快速公路或在其上停留。

今年初亦曾有人在公路行走遭車輛撞斃。今年3月，33歲女地產經紀羅蘊芝於凌晨近4時在大埔吐露港公路徘徊，一輛運蔬菜貨車駛至近廣福邨時，將她撞倒及捲入車底死亡。今年4月，一名75歲老翁凌晨在東區走廊行走時遭的士撞斃，的士一度不顧而去，其後向警方自首。