申訴署批屋署延誤 驗窗完成需42年

公署昨發表調查報告，指出計劃有6處不足，包括執行進度差、無妥善監察強制驗窗通知遵從情况、欠缺數據監察職員抽樣審核情形等。報告指出，署方2012至18年發出近49萬份強制驗窗通知，至今年3月有約一成未遵從；有142宗通知於2012年發出但未有遵從，署方過了5年才向業主發警告信，明顯延誤。

屋宇署：歡迎意見 積極跟進

公署建議屋宇署檢討實施情况及制訂可行的工作目標，並監察驗窗通知遵從情况及處理積壓個案。屋宇署回覆稱歡迎意見，並正積極跟進落實。另外，公署亦主動調查康文署存放公眾遊樂場地圖則情况。本報今年3月報道，康文署轄下逾1700個公眾遊樂場地，約450個未完成在土地註冊處存放圖則的法定程序，令控煙等4條條例須暫停執法，康文署早前稱6月底已交回絕大部分尚未存放的圖則，上月全面恢復執法。公署表示有需要了解延誤或遺漏原因，才能有效防止再發生。康文署回覆稱會積極配合調查。