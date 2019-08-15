騎馬人裁死於意外捐器官 官欽佩哽咽

【明報專訊】39歲前見習騎師莫振華（圖）轉任方嘉柏馬房策騎員（俗稱騎馬人），去年馬季完結歇暑期間，在馬房沙池策騎「越影」晨操踱步時，馬疑受驚致人馬墮地，莫振華送院搶救後不治。死因庭昨裁定莫振華死於意外，並向賽馬會建議歇暑期間仍需安排救護車駐馬場，以及馬房安排沙池騎馬訓練時，不宜在毗鄰做馬匹清潔工作。死因裁判官哽咽向死者遺孀致以深切慰問，欽佩家屬奉獻無私精神，捐出死者器官幫助他人，遺孀聞言激動痛哭。
死因裁判官黃偉權昨裁定莫振華（終年39歲）死於意外，指他在2018年7月17日清晨5時53分，於沙田馬場的方嘉柏馬房沙池策騎「越影」踱步，馬受驚失控，令莫振華墮地，他送院搶救延至翌日不治，死因是創傷性頭部受傷。
黃官提到，證供顯示馬場在歇暑期間沒有駐場救護車，雖騎馬踱步屬較低風險訓練，但莫亦遇上致命墮馬事故，可見馬匹容易受驚，隨時危及騎馬人生命。
黃官認為，駐場救護車一定較外間救護車更迅速抵達案發現場，「救人分秒必爭，多一分鐘，可能救多一條人命」，建議賽馬會在歇暑期間仍需安排救護車駐馬場。
另外，黃官翻看閉路電視，沙池旁的馬匹「心中有您」洗澡時突然失控逃走；差不多同一時間，莫振華策騎的「越影」失蹄，連人一同墮地，認為「越影」受「心中有您」影響而失控。有鑑於此，黃官建議每個馬房安排馬匹在沙地操練時，包括踱步，不宜在沙池旁的欄杆做馬匹清潔工作。
事後馬會安排醫護全年駐守
家屬的代表律師庭外表示，暫不方便透露會否民事索償，留待家屬指示。賽馬會發表聲明稱，尊重死因庭裁決，意外後已增加晨操期間的現場醫護支援，包括全年均安排救護車及醫護人員駐守馬房範圍，包括歇暑期間；並將研究另一項建議，採取適當措施降低馬在沙池操練時，受附近其他活動影響的風險。庭上資料顯示，2017年共有145宗馬會員工意外，當中8%是墮馬，即約有12宗。