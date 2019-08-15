騎馬人裁死於意外捐器官 官欽佩哽咽

死因裁判官黃偉權昨裁定莫振華（終年39歲）死於意外，指他在2018年7月17日清晨5時53分，於沙田馬場的方嘉柏馬房沙池策騎「越影」踱步，馬受驚失控，令莫振華墮地，他送院搶救延至翌日不治，死因是創傷性頭部受傷。

黃官提到，證供顯示馬場在歇暑期間沒有駐場救護車，雖騎馬踱步屬較低風險訓練，但莫亦遇上致命墮馬事故，可見馬匹容易受驚，隨時危及騎馬人生命。

黃官認為，駐場救護車一定較外間救護車更迅速抵達案發現場，「救人分秒必爭，多一分鐘，可能救多一條人命」，建議賽馬會在歇暑期間仍需安排救護車駐馬場。

另外，黃官翻看閉路電視，沙池旁的馬匹「心中有您」洗澡時突然失控逃走；差不多同一時間，莫振華策騎的「越影」失蹄，連人一同墮地，認為「越影」受「心中有您」影響而失控。有鑑於此，黃官建議每個馬房安排馬匹在沙地操練時，包括踱步，不宜在沙池旁的欄杆做馬匹清潔工作。

事後馬會安排醫護全年駐守

家屬的代表律師庭外表示，暫不方便透露會否民事索償，留待家屬指示。賽馬會發表聲明稱，尊重死因庭裁決，意外後已增加晨操期間的現場醫護支援，包括全年均安排救護車及醫護人員駐守馬房範圍，包括歇暑期間；並將研究另一項建議，採取適當措施降低馬在沙池操練時，受附近其他活動影響的風險。庭上資料顯示，2017年共有145宗馬會員工意外，當中8%是墮馬，即約有12宗。

【案件編號：CCDI567/18】