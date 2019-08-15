業界：全球有爭議 三藩市政府機構禁用

香港資訊科技商會資訊保安召集人范健文認為，人臉辨識門禁系統會否侵犯住客私隱，關鍵之一是視乎收集的數據廣泛程度，「如會否保留住客面部相片、記錄出入時間等」，他說人臉辨識技術可毋須儲存及保留使用者的照片，「可將面部特徵數碼化，變成一堆數字」；另外，數據儲存的平台亦很重要，「萬一是在境外，外泄時要追究很麻煩」。

私隱專員：須確定無替代方法

私隱專員黃繼兒回覆本報查詢，稱機構收集面部等生物辨識資料前，必須確定有特定目的和實際需要，而又沒有其他私隱侵犯程度較低的替代方法可達至相同目的，同時應提高保安措施。不論公私營機構，都必須按《私隱條例》的規定採取有效的保安措施，妥善保障其住戶的個人資料不會未經准許或意外地被查閱、處理、刪除、喪失或使用，否則便有可能違反《私隱條例》下的資料保安原則。