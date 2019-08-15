為省保安人手 惹私隱疑慮 第一城撤回人面識別門禁建議

第一城業委會近日向住戶發出工作報告，當中載列去年底會議紀錄，提及因保安行業整體人手不足，承辦商建議在其中3座樓推行「保安智能門禁系統先導計劃」，包括設門禁系統、人工智能面部識別等，報價約80萬元。運作模式是在部分座數不設保安員，業戶使用新的智能卡系統並需拍照，若有陌生人尾隨進入大堂，系統會識別該陌生人樣貌，並由控制室保安查詢。

去年底會議 業委會同意探討

會議紀錄顯示，港鐵、會展、科大等機構均採用有關系統；又提及黃嘉榮當時稱，有關系統在其他國家、內地亦使用逾10年，穩定性高，回本後長遠可節省保安人手開支，管理費或有下調空間。業委會委員亦同意管業處繼續探討可行性。

居住在建議推行計劃相關座數的李小姐擔心，系統涉及個人私隱，加上家有長者，不希望大廈無保安員，認為推行計劃「得不償失」，亦相當突然。第一城居民、公民黨當區社區主任黃文萱表示，昨日知悉計劃後曾做網上民調，徵詢居民意見，即日收到逾600人回覆，當中逾九成反對，憂慮過度收集個人資料及有外泄風險。

網上民調九成反對

百得物業管理昨日貼出告示，稱去年有承建商推介系統；多個月來均與承建商深入討論，包括業戶私隱保障，然而因相關問題，未認為可與居民討論，亦未有計劃採用新保安系統，日後如有新解決方法，定會先收集委員會及業戶意見才進一步考慮。

業委會主席稱日後再商討

黃嘉榮昨說，過往保安人手不足，去年有承建商提出，有新保安系統可代替人力，故曾聽取匯報，其後在會議上討論，曾詢問保安公司如何保障私隱、會否有資料外泄問題，惟至今保安公司無回應，其後亦無跟進。他強調並無推行系統，若蒐集到足夠資料，亦定會召開居民大會討論。

黃嘉榮又稱，事件爭議巨大故會「撤回」，因現時保安人手問題未至於嚴峻，若日後系統在其他屋苑成大趨勢，或有街坊主動提出，屆時才再商討。