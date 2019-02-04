馮持物業BVI公司 董事原為陳女兒

陳婉玉的前夫為陳致澤，兩人於1983年結婚。陳致澤為股壇中人，是何鴻燊外甥謝天賜的舊同學。兩人婚後翌年誕下一女，取名陳樂恩（Victoria）。陳婉玉曾稱因前夫有外遇及自己遭暴力相待而離婚。據陳婉玉庭上供辭，女兒至2016年才經傳媒得悉母親與馮永業之間的地下情。

買樓翌年轉董事 股份易手

根據本報調查，馮永業一直透過「嘉寶太平洋」持有學談花園一個高層相連單位。根據土地註冊處紀錄，該單位於2007年以1730萬元售予嘉寶太平洋，至今仍由該公司持有。翻查公司註冊處紀錄，該公司於2007年4月成立，股東Able Standard Management Limited為BVI公司，董事是陳婉玉的女兒陳樂恩。2008年6月，陳樂恩辭任公司董事，而馮永業則被委任為董事，3個月後公司股份亦轉給馮永業，惟文件無顯示馮當年用多少錢購入股份，外界亦無從稽考。

湯家驊：若作價不合理地低 或涉逃稅

資深大律師湯家驊說，以買賣私人公司轉讓物業的做法常見，好處在於可節省印花稅，亦不容易令人察覺物業業主改變，因新業主毋須就此再到土地註冊處登記。湯說，以此方法買賣樓宇，的確有可能使買方用低於市價價格購入物業，但若買賣作價不合理地低，稅局會主動調查，買賣雙方或會被控逃稅。