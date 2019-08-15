求情：馮錯在沒跟陳分手

18現任及前高官寫求情信

1985年中大一級榮譽畢業的馮永業加入政府擔任政務官，幾乎每兩三年升一次職，案發時擔任經濟發展及勞工局副秘書長，之後離開政府，先後出任生產力促進局行政總裁、機場管理局企業發展執行總監，至去年才因本案辭任機管局職位。

謝華淵昨求情時呈上37封求情信，包括18封來自政府現任及前任高官邱騰華、葉文娟、李明逵等人撰寫的求情信，他們都讚揚馮熱心服務社群，常常提攜後輩，絕非貪心貪錢之輩。

程淑儀：深信夫已嘗教訓會贖罪

與馮結婚逾20年的程淑儀昨沒有到庭，但透過辯方讀出求情信，稱讚馮是個以家庭和女兒放在首位的丈夫，他尊重長輩、愛護外家、關懷下屬，對服務機構貢獻深遠。程稱案件對一家造成極大痛苦，相信丈夫已嘗到沉重教訓，會盡力將功贖罪。程又憶述，當年懷孕時醫生發現胎兒健康有問題，就算順利出生也會有各種先天疾病，建議程人工流產，多得丈夫不斷鼓勵，籲她給孩子一個機會，又在她剖腹產女時陪伴左右，才渡過難關。另外，馮得悉岳母年邁不良於行，更購置一個無障礙物業給她。

馮的女兒亦有撰信，透露出世時不足兩磅，留院3個月才回家，至今患嚴重脊柱側彎，須每天戴23小時矯形支架。她替父親求情稱，父親對她尤其關愛，使她變得自律自立，希望法庭輕判父親。

辯方求情時再強調，雖然涉案51萬元是「利益」，但談不上「賄款」，絕非用作優待或偏袒陳婉玉的公司，形容馮只是「為咗一個女士犯錯」，被定罪是「不幸事件」。辯方指馮錯在沒有跟陳婉玉分手，同時慨嘆「愛情嘅嘢好難解釋」，承認馮當時沒有採取「最適合步驟」，懇求輕判。