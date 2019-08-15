馮永業瀆職罪成 官：或判囚刑期不短 與陳婉玉同脫涉貪罪 官信51萬或情侶間投資

還押下月12日判刑 聞判抬頭望天

首被告馮永業（55歲）被控各一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪；次被告陳婉玉（63歲）被控一項公職人員提供利益罪。獲判無罪的陳婉玉先離開法院，被問「有冇覺得害咗馮生」、「有咩想同馮生講」，她無回應。在犯人欄內聆聽裁決的馮永業一直目無表情，多次抬頭望天。

案件源於2003至2006年，馮永業擔任經濟發展及勞工局副秘書長時收受陳婉玉51萬元，以付半山羅便臣道雍景臺單位的臨時訂金，其後3年內多次在負責航權決策上，擅用職權8次優待陳婉玉轄下3間航空公司。

官指陳或視51萬元小數 記不起非不可能

法官游德康裁決時稱，案件爭議涉二人交收51萬元時的意圖。游官認為二人當時「打得火熱」、「關係如夫妻」，陳大可簡單利落地到澳門或內地購買價錢相若的名貴手表，不用留下容易追蹤的物業買賣蹤迹以巴結馮；而且何鴻燊的生意以家族企業運作，他往往會委任親戚或關係緊密的人經營，而只有大專學歷的陳婉玉沒任何專業資格，卻成為信德船務的首席會計師，一般人或視51萬元為大數目，但陳有可能只認為是小數目，她記不起當時如何處理涉案金錢的說法並非不可能。

游官裁定，縱使二人的物業交易行為令人生疑，但不排除只是情侶之間處理其個人物業投資的說法，裁定兩人涉貪的相關控罪不成立。

就馮被控公職人員行為失當罪，游官指出，馮沒有理由不知道陳婉玉是涉案公司的股東或董事，尤其馮供稱在2005年1月31日立法會會議時沒留意陳有否出席，裁定馮說謊，其唯一意圖是隱瞞當時已知陳為港聯航空執董的事實。

官斥馮說謊及貪心 向上級瞞與陳關係

游官又稱，涉案金額是馮月薪的4倍，陳婉玉或因利乘便而提出分享利潤以答謝馮，但對馮而言必然不是小數目，並指馮因貪念萌生，半推半就下接受利益，裁定他瀆職罪成，不止他收取51萬元，亦包括他知悉陳與涉案公司的關係，而他處理相關公司的申請時，仍隱瞞上級且繼續處理相關公務，沒迴避和申報上述失當行為，並指馮作為高級公務員，其失當行為必會動搖市民甚至國際對本港公務員制度和操守的信心。

【案件編號：DCCC 761/18】

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