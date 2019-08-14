策騎員墮馬亡 報告稱無不安全行為 勞處倡查馬房令馬受驚風險

勞工處一級職業安全主任關若泉在庭上讀出事故調查報告，內容提到事主莫振華（終年39歲）自1996年加入馬會，曾是見習騎師，自2000年成為騎馬人，其後獲副練馬師資歷，生前是最高級的一級騎馬人，有豐富知識應付墮馬意外，案發時亦沒有不安全的策騎行為；而馬會有提供騎馬安全訓練、每年安全課程等，並參考澳洲、英國安全標準運作，事故不涉及馬會的安全系統不足。

旁馬受驚逃跑 不知有否影響涉事馬

關若泉表示，意外發生於2018年7月17日，當時馬房內有兩組活動同時進行，3匹馬在沙池踱步，另有馬匹「心中有您」在旁邊位置冲洗，「心中有您」突然受驚逃跑，同一時間沙池內的「越影」失蹄，連帶莫振華墮地，「越影」一度壓住莫振華。關若泉綜合各職員口供，負責監督冲洗的馬房助理認為沖洗方法無問題，亦不知馬為何受驚；並認為沒有證據顯示，馬匹踱步及洗澡兩組活動不能同時進行，亦無法得知是否「心中有您」受驚影響「越影」。

倡馬會推措施減馬受驚事故

關若泉總結稱，騎馬踱步相比下較屬低風險的訓練，而馬很敏感，容易因環境變化受驚，無法推測「越影」的失控反應，故未能知悉案發原因。勞工處建議，賽馬會進一步調查馬房內可能令馬受驚的潛在風險，並制訂可行措施，減少馬受驚而發生的事故。

法例未限須駐場白車 「若有絕對贊成」

死因裁判官提到，馬會在歇暑期間沒有駐場救護車，勞工處有否在此方面作建議。關若泉表示，法例沒有要求必定要有救護車駐馬場，僅要求有簡單急救設備，但認同「如果有（駐場救護車），絕對贊成」。

另外，法醫陳永鴻表示，莫振華頭顱底骨碎裂，腦出血及水腫，估計衝擊力很大，右邊頸頭部落地，預計死因是創傷性腦部受損。死因裁判官聽畢證供，押後至今早裁決。

【案件編號：CCDI567/18】