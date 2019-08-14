專欄：如何在網絡時代收集民意？ ／文：章濤

時間要抓貼 了解內容語境

收集民意不是新鮮事，現代社會做法是約見團體，收集會上各方言論後匯總成報告；又或是某個具公信力的傳統民調機構，以街訪、電話訪問等形式接觸不同人。但在這個網絡時代，沿用舊有的民意收集機制必會漏掉網絡代表的聲音、年輕人的聲音。

收集網絡上的資訊，是否到社交平台、討論區去看看，然後每天寫份總結報告就可以？當然不是。要在網絡上把脈，時間要抓得相當貼近，事關早上在談的話題，中午已變了幾次，速度之快，大概是你才剛下筆要寫內容，事况就已有變。除此之外，網上的內容有其語境，就算你知道當中每個字的意思，也不代表你了解當中的真正意義，或只能不懂裝懂，事關這些詞彙有時間性，亦承載了一定生命力和幽默感，絕對不可能搬字過紙地解讀。

有行會成員認為社會運動的參與者懂得運用討論區、通訊軟件等來組織行動，背後必定有「大佬」操盤，我認為，假如真要找出一個「大佬」，這大佬不會是一個人，而是整個網絡世界——網絡世界的運作和工具令年代之間的鴻溝愈來愈大，就算你不滿意年輕人運用網絡工具，亦無法阻止。

面對這不可逆轉的時代趨勢，其實只有兩套應對方法︰要麼徹底無視它，繼續將它視為洪水猛獸，排拒門外；要麼融入其中，感受一下這些聲音的熱鬧程度，它們或許只是噪音，也一定不會是全對，但你必須覺察它們的存在，然後盡力理解。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]