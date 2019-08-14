觀塘設樂齡科技中心 政府社福界篩選產品

設於公務員學院旁低座大樓

去年《施政報告》提出在觀塘興建公務員學院，選址觀塘港鐵站旁一幅1.1萬平方米的政府、機構及社區用地作綜合發展，興建高座及低座兩幢大樓，最快2021年9月啟用。當中高座會用作公務員學院及其他培訓設施，低座則為協助殘疾者就業的「加強版」展亮中心以及地區康健中心等。其中低座大樓將設「樂齡科技展覽中心」，展示安老科技產品的應用，並安排諮詢及配對服務。

行會成員林正財接受本報記者查詢時表示，港府推動樂齡科技多年，但「落地不易……特別是本港不少人選擇居家安老，未必知道市面有何科技產品」。林正財表示，政府、科研及社福機構正籌備「測試平台」，安老產品都會經安全測試才推出市面。

擬設租借服務或資助購置

資助方面，因樂齡科技產品昂貴，羅致光表示可考慮提供租借服務或資助有經濟需要的家庭購置，社聯及3間非政府機構已獲馬會資助，推行租賃服務先導計劃；林正財說政府長遠應考慮以不同模式，例如以服務券資助長者，令更多有護理或照顧需要的基層長者受惠。

明報記者