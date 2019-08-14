工人墮海亡 六口家失支柱徬徨

駕推土機最少5年 疑地面不平釀禍

死者為38歲鍾英華，根據勞工處《工廠及工業經營（負荷物移動機械）規例簡介》，駕駛推土機、起重機等負荷物移動機前必須接受認可訓練課程，並考獲操作員證書。據了解，死者近日為推土機駕駛牌照續牌，有最少5年駕駛推土機經驗，事發時正駕駛推土機，疑因地面不平坦，推土機失控衝前，鍾連人帶推土機墮海亡。

10名家屬昨早到葵涌公眾殮房認屍，死者升讀中三的長子含淚表示，家中尚有升讀中一的胞弟和年僅4歲的胞妹，而母親為家庭主婦，亡父是家中唯一收入來源，亦要供養父母，一家六口頓失經濟支柱，目前依靠積蓄支撐日常開支，對長遠家庭經濟徬徨。

長子又稱，父親過去以散工形式到不同地盤工作，近日才到三跑地盤開工，豈料第二日即發生奪命事故，二判公司昨尚未交代意外經過。死者胞妹亦說承辦商和判頭未交代事件起因，哭訴：「我淨係知我阿哥走咗呀！」

另外，周六早上近9時，65歲陳姓釘板工人在銅鑼灣皇室堡寫字樓天台開工時，從離地6.5米木板墮下昏迷，送瑪麗醫院治理，前晚6時許不治。

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