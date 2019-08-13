【Emily】睇水炮車 泛民何君堯口水戰 林卓廷斥黑社會 何：你哋勾結美國

警方示範環節噚日朝11點開始，唔少民主派議員佩戴頭盔、眼罩等現身，高呼「警察暴力治港」抗議。其間林卓廷對住何君堯大罵「何君堯黑社會」；人民力量陳志全亦大叫「721罪魁禍首」，民主黨許智峯連番追問「點解同黑社會握手？」

何君堯就話：「你哋勾結美國佬！Shame on you！」又對許智峯講：「第一個坐監係你呀！監躉！」過程擾攘大概10分鐘，最後需要警察公共關係科調停，之後先開始示範環節。

警腰斬發問環節惹不滿

直至水炮車示範完畢到提問環節，何君堯拍片質問林卓廷及陳志全，「邊個係黑社會呀？講呀！我即刻走去port（舉報）你！」其後陳志全同何君堯有身體碰撞，立法會保安事務委員會主席陳克勤呼籲雙方冷靜不果，最終議員發問環節腰斬。機動部隊副校長陳健國未有等街工梁耀忠完成發問就走咗，令泛民議員大為不滿。

除咗當面鬧交，何君堯噚日又喺facebook揶揄示威者，「Be Water 吖嗱！試試水炮之味」，指「817首炮禮」仲可以加有色液體，「Be Coloured Water 方便你老闆整『豉椒炒魷』，好似國泰咁，打死晒啲曱甴，才可以民安吧！」