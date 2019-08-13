吸塵機管毆14歲兒 單親父求情稱有精神病史

報稱無業的52歲吳姓男被告，被控兩項故意襲擊導致兒童受傷損害。控罪指出，被告於2018年11月17日，在石硤尾白田邨一單位內兩度襲擊14歲男童X。

被告自行求情稱，兒子現與姑姐同住，每周回家探望他，他曾着兒子「出面好亂，唔好出街」；又透露兒子沒上學及上班。被告有精神科病史，案發時沒服藥，現時有見醫生及社工，定時服藥，精神科健康中心亦會派員探望他；被告沒再發脾氣，詢問可否讓兒子搬回家同住。

不滿兒子逃學 經常夜歸

案情指出，被告為單親父親，與兒子同住深水埗區3年。兒子案發日在寓所玩手機，被告凌晨約2時半責罵兒子逃學及前一晚沒有歸家；兒子未理會，並爬上碌架牀睡覺，被告首先拳打兒子臉部但被擋開，被告繼而打他身體。約半小時後，被告改用吸塵機的金屬管打兒子左手臂、左大腿、左肩，打其身軀至少8次，兒子曾大聲叫「停手」，被告訓斥他至早上8時。

兒子同日報警，被告被捕時情緒不穩送院，警誡下承認犯案，稱因兒子逃學及經常夜歸。兒子送院檢查，傷勢包括左手肘觸痛，頭皮有紅腫，左邊大小腿、左手臂均有紅印，左大腿三處擦傷，入院治療12日。

【案件編號：WKCC703/19】