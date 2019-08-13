    兩與9歲童肛交 「孫悟空」候判

求情稱讀書遭欺凌 致喜愛結識男童

39歲的被告施榮通，昨日辯方代表求情稱他性格內向，已離婚，讀書時遭欺凌，令他喜愛結識男童；他自知傷害了案中男童，感到後悔。法官聽取求情後表示，被告在案中連番犯案，又曾拍片，都是加刑因素，故先索取報告押後判刑。

根據案情，去年2月案發時只有9歲的男童，在堅尼地城一公園認識被告，被告自稱「孫悟空」，在同區一間餐廳任廚師。至去年4月，男童遺失手機，被告向男童稱其手機遭不知名者取走，要男童拍攝下體5分鐘的影片，才可取回手機。男童隨被告返回皇后大道西住所，由被告用手機拍攝他的陽具和肛門。

稱助尋回手機 要求拍攝男童下體

數天後，被告再約男童在公園會面，但藉詞男童遲到，帶男童到西區一間體育館的傷殘人士廁所，用手機拍攝男童的陽具5分鐘，其間趁機撫摸男童的陽具，男童為取回手機，雖感痕癢，仍然就範。

去年4月15日，被告又約男童見面，又藉詞男童遲到1分鐘再施「懲罰」，拍攝男童下體和非禮男童。4月22日被告又帶男童到另一傷殘廁所拍攝，將陽具插入男童肛門，男童感痛楚叫停，其間被告亦有非禮男童。5月6日被告再帶男童回家肛交及非禮。

警方於去年5月24日在堅尼地城一公園拘捕被告，並在他的手機中找出6段涉案影片及1張相片。

【案件編號：HCCC 144/19】