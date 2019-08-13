三跑工人連推土機墮海亡 經濟支柱 與妻育3未成年子女

墮海的38歲男工人姓鍾，據了解，他與妻子育有3名未成年子女，其中年紀最小的僅4歲。鍾為家中經濟支柱，意外後家人深感徬徨。

事發昨日上午11時許，鍾於機場三跑地盤近海邊位置駕駛推土機工作時，突然連人帶推土機墮海，其他工友發現遂報警。

消防水警搜索救回岸邊

消防及水警到場搜索，其後將鍾救回岸邊，其時他已陷昏迷，救援人員即場施以心肺復蘇法，再交由救護車送院，惜搶救後不治。

數名工友事後趕往醫院了解。警方初步調查後認為事件無可疑，暫列工業意外處理。

工業傷亡權益會事發後趕往醫院接觸家屬，提供情緒支援及協助，促請勞工處徹查意外原因，公開調查報告，並採取有效措施防止同類意外再次發生。

勞處下令停機械堆填工作

勞工處發言人表示，對工人連同推土機一起墮海意外高度關注，已派員調查，並對身故工人家屬致以深切慰問。處方已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用負荷物移動機械進行堆填工作，直至採取措施消除有關危害，才可復工。

機場管理局回覆表示，意外後工程承辦商即時通知警方，並由海上交通控制中心派出船舶，引領救援船舶進場搜救。機管局對死者家屬致以深切慰問，並會聯同建築工程承辦商聯絡家屬提供協助，同時聯同勞工處調查意外原因。

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