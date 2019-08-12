哈佛讀設計 推視障手表 列大英博物館館藏

失明退役美軍代言 累計售5萬隻

觸感手表Bradley Timepiece的成功，除了因為其無障礙設計概念之外，還因為選擇了一個合適的代言人。Bradley的名稱，其實是來自退役美軍Brad Snyder，後者在2011年9月派駐阿富汗服役期間，被土製炸彈炸傷而失明。他未有自暴自棄，反而在2012年的倫敦殘奧游泳比賽中，取得兩面金牌和一面銀牌；在2016年的里約熱內盧殘奧游泳比賽中，再取得3面金牌和一面銀牌。顧力恒覺得其故事勵志，遂邀請他擔任觸感手表代言人，結果令產品知名度大大提升。至今，觸感手表已累計賣出接近5萬隻，每隻零售價2000多至3000元。

顧力恒去年再獨資創辦Filture，也毋須找投資者。據他透露，Filture現時只有幾名固定員工，包括負責程式開發的員工，以及在內地聘請的產品經理。另外與10多名度尺、送貨及組裝工人以自由身形式合作。公司計劃聘請一名員工專責客戶服務，以及在網站增設聊天機械人程式，望今年底收支平衡。