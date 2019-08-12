徒手砌不必螺絲批 顧客互動設計 手指一收一放 自定家俬大小

明報記者 薛偉傑

Filture Limited創辦人兼行政總裁顧力恒表示，大學時讀建築，對結構和材料一直有興趣，有意將知識運用到家俬設計方面。2016年9月，他和一名大學同學合作設計一款毋須使用工具、靠榫位連接即可徒手組裝的書枱。書枱設計的榫位可以不同角度嵌入，藉此做到加長縮短功能，枱面可調校高度。書枱命名為BUTTERPLY，由Butterfly（蝴蝶）和Plywood（夾板）兩字組合而成，寓意產品像蝴蝶般多變，在衆籌平台Kickstarter上籌到大約44.4萬元。

2018年7月，顧力恒創辦Filture Limited，取Fulfil和Furniture的意思，計劃推出網上訂造家俬服務。網上訂造家俬服務似乎不算新鮮，買賣雙方在網上不外乎是溝通，最終也要上門度尺和送貨，不過，顧力恒的想法比一般業者更加徹底，花了一年籌備，除了沿用不必工具組裝的構思，網站還大膽加入顧客互動設計家俬功能。

專利螺旋接口 不必螺絲依然穩固

顧力恒說，希望繼續推出自行設計、毋須工具即可徒手組裝的家俬。Filture首批產品是4款實木儲物櫃，儲物櫃層板和木條都以榫位連接；木條之間則以公司專利設計的塑膠螺旋接口連接，只要旋轉90度，就幾乎有如上螺絲那麼穩固。原則上，完全沒有組裝家俬經驗的普通人，也可以做得來。

顧力恒表示，若不加櫃門可完全毋須使用工具；若用戶需要在儲物櫃前方裝櫃門，安裝門鉸時才需要螺絲批。未來他希望改良設計，目標令安裝門鉸也毋須使用工具。

該公司另一賣點是網站互動性，網站上展示的任何一幅家俬設計圖，部分尺寸（如長、闊、高）容許顧客自由改動，用戶瀏覽時可以用滑鼠，或以手指在手機或平板電腦上任意拉長或縮短。家俬選用的材料亦可自由搭配，加減配件，例如儲物櫃可選有無櫃門，或加減櫃桶。家俬設計圖亦會因應顧客變動顯示新尺寸，並顯示搭配後的價錢。

顧力恒表示，採用網站的形式而棄用手機App是為方便用戶，網站同時支援幾個主流瀏覽器。為了這個具有互動修改功能的客戶服務管理系統，顧力恒和兩名同事開發了一年之久。

「改來改去」最耗時 網頁容許慢慢試

顧力恒表示，看過不少訂造家俬網站，互動程度都及不上自家網站。他認為訂造家俬最耗時的是最初階段買賣雙方來來回回，「改來改去」。公司網站互動功能正好讓買家得悉，家俬中有哪些尺寸可以改，哪些不可；可以改動的，就讓顧客慢慢試，試到合意為止。然後公司才派人上門度尺，以肯定顧客要求的尺寸合適。

他相信，設計可以減少買賣雙方最初磨合時間。東莞、惠州、佛山有15間家俬廠知道該公司開發出這個互動客戶服務管理系統後都提出合作，代接家俬訂單。

顧力恒說，考慮到公司自行設計可徒手組裝的家俬需時，短時間難推太多款產品，為滿足大部分消費者，所以同意與這15間家俬廠合作，陸續將它們的產品設計圖上架。不過，這15間家俬廠的產品就需技工上門為顧客組裝。除了內地廠商，還有一間台資的印尼家俬廠以及一間印度家俬廠也有意合作，顧力恒稍後就會飛到印尼和對方詳談合作形式。

由於公司網站和客戶服務管理系統只是運作初期，公司需時逐步加入合作家俬廠的貨品設計圖。暫時已上架的大多是睡牀、地台牀、書櫃、組合櫃、電視櫃等，稍後則可能會加入「壁牀」（Wall Bed）。至於該公司自行設計、可以徒手組裝的家俬，未來亦可能會擴展至睡牀和書枱。