耳念珠菌公院爆發兩月 16人帶菌

醫局推入院篩查 半年後檢討

耳念珠菌屬念珠菌的一種，常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道，較其他念珠菌的抗藥性高。醫管局總感染控制主任賴偉文表示，本港自6月24日發現首宗耳念珠菌帶菌個案，爆發至7月29日完結，涉及13名瑪嘉烈醫院內科及老人科病房患者，3名北大嶼山醫院的延續護理病房患者。已進行基因排序的7名病人的樣本中，全部屬同一品種，即南亞演化支。

首宗個案為48歲、曾到瑞士的男子，因肺栓塞入住瑪嘉烈深切治療部和內科及老人科病房，呼吸樣本驗出有耳念珠菌；第二宗個案為59歲、居住美國的男子，因心臟病發入住上述兩病房，賴推斷是外地輸入。該院內科及老人科病房陸續出現個案，一名男患者被轉送北大嶼山延續護理病房後，北大嶼山同一病房出現3宗個案。

賴表示，耳念珠菌主要經受污染的醫院環境、儀器或醫護人員手部傳播，可依附人體存活8至12個月，在乾燥環境亦可生存數周，多國醫療機構的深切治療部曾爆發個案，當中西班牙一醫院的外科深切治療部曾出現10個月的爆發，140人受感染，死亡率達40%。

醫院污染傳播 依附人體8至12月

賴解釋，一般人感染風險不高，兩至三成的高風險病人會帶菌並受感染，如正服用抗真菌藥物、帶有中央靜脈導管及患糖尿病等病人，感染者會出現敗血病、尿道炎及肺炎等；死亡率30%至60%，若患者出現敗血病可於一兩日內死亡。

為加強感染控制，醫管局推出耳念珠菌入院篩查。賴稱接受篩查者須符合兩條件，包括入住深切治療部或臨牀腫瘤及血液科病房，以及過去一年曾在海外住院。目前九龍西及新界東醫院聯網已推行，其餘5個聯網會陸續推出，預計半年後檢視是否繼續或擴大篩查範圍。

何栢良：追蹤滯後

對於瑪嘉烈是否防疫不力，致耳念珠菌蔓延至北大嶼山，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，第二名確診患者早於5月8日入住瑪嘉烈，相信是源頭，約7周後才發現院內首名帶真菌者，導致「檢查及追蹤滯後，發現時傳播已是幾個星期前發生」。他稱全球逾40個國家發現耳念珠菌，相信本港亦會陸續有來。