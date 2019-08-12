雙料議員難兼顧 區諾軒區選交棒助理

南區利東（一）選區是區諾軒的參政起點，他已在該區服務街坊10年。他說做「雙料議員」愈來愈難，不諱言晉身立法會後，在區內「細緻程度」已不如以往，地區工作所用時間不少，認為由全職者接手對街坊是最負責任。

接棒陳欣兒 自言理念溫和

陳欣兒在利東長大，大學時在「利東孖寶」（區諾軒及民主黨羅健熙）議員辦事處實習，畢業後短暫任職物業管理後重返議辦，一做就是5年。正當她思考助理難做一輩子時，區諾軒問她會否有意接棒，獲家人支持後便決意走上這條路。加入民主黨，陳說原因包括該黨較多資源放在地區，自己政治理念亦較溫和、傾向溝通。

陳欣兒說接棒出戰定有壓力，她形容區諾軒是「行動派」，在領展等議題上形象鮮明，是她自覺不足之處；而她自己較具親和力，亦能從當區居民角度出發思考街坊需要，「我與街坊一樣，每日走同一條路，若地面凹凸不平、容易令居民絆倒，我自己也有可能絆倒」。

反修例風波愈演愈烈，外間認為有利泛民選情，利東（一）新登記選民共有633人，當中逾六成均為40歲以下年輕人。陳欣兒稱，區內年輕人近日更留意政治，亦有人自發設連儂牆，但強調居民不會單憑政治取態投票，亦會重視地區工作，故不能放鬆。

仍任利東邨法團秘書

區：怎捨得離開社區

縱不再任區議員，區諾軒說自己不過換了崗位，除他現為港島立法會議員，他亦擔任利東邨法團秘書，會在其他位置服務街坊。談過往地區點滴，他對街坊絕對不捨，「每個區議員，在區內最深刻的，都是『生離死別』4字」，他說地區工作不只與街坊跟進個案、聊天，曾有支持者走到人生最後一步，他要往病房探望，也記得有老婆婆搬往柴灣後，卻每天返回利東長者中心。區形容，彼此關係長遠，「怎會捨得離開社區？」