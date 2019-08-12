政府漠視訴求 激發廣告人：要有人去打，去吧 素人絕望下披甲 11月戰區會

泛民區選聯盟 有意出選者大增

今屆區選共452個選區，民主動力召集人趙家賢稱，上屆共有接近230人以「泛民區選聯盟」名義出戰，今屆在機制下有意出選者大幅增加，盼最終達300人，目前未有最終數字。至於「反自動當選運動」及連登參選平台「自由系」，早前分別指有9人及約30人出戰。「反自動當選運動」早前估計，目前尚有15個「白區」未有人上陣。

連桷璋本來任職廣告，去年底萌生出選念頭，那是基於對社區的想像。他本身有組樂隊，看到區內有街市甚少商戶營業，他會想像可否租來「夾band」，當下他醒覺，社區可以打破原有框框。他想像的社區很簡單，鄰里關係和諧、居民之間可建立商討文化。

連桷璋今年4月辭工休息，其後迎來反修例一役，絕望感令他發現有出選的迫切性：「每天都睡得不好，午夜醒來認為要找點事做，每個位置都要有人去打，直接令決心很大，去吧」。這份絕望感，源於他以為政府面對大型群眾運動應會有回應，「但原來並不需要，（政府）什麼都無回應」。

連桷璋從前生活很簡單，玩音樂、畫畫已覺開心。他不諱言地區工作花的時間不少，甚至較上班更費神，面對不同街坊亦要調節表達方法，走在街上，看到一磚一瓦都要思考會否有需要修理，「如果理性角度分析，不下（參選）決定是較理性」。

指對手構成權力網絡

不會再滿足選民訴求

但他最後還是下了決心出戰，他認為每個據點都要有人攻打，建制派藉衛星組織、互委會、法團等構成權力網絡，「當他構成了網絡，就不必再滿足你的需求」。有意出戰的選區，對手是大埔區議會主席黃碧嬌，他認為其「鐵票」多為既得利益者，縱是難以撼動，「但沒有人說過難就不做」。

70後公關感愧對年輕人：對不起，我們沒爭取什麼

原本開設公關公司的劉卓裕，過往曾在「月薪車長大聯盟」罷工一役協助大嫂、九巴車長葉蔚琳應對傳媒，以往政治參與主力擔任後援。令他下決心走到台前考慮出戰的，是數個反修例事件的畫面，例如機場集會看見20多歲女生熱情告訴旅客香港現况，他不禁鼻酸對女生說，「對不起，我們20多年前沒為你們爭取什麼，到這刻你們要這樣爭取」；加上元朗白衣人襲擊平民、以及銀髮族遊行盼社會有所改變，均令他感動。

劉憶述一田前行政總裁莊偉忠曾呼籲登記選民，當時他亦自問，作為「70後」可否多走一步去服務社會：「走出來要很大勇氣，但年輕人用自己的未來換取香港的未來，我們這些『老人』可能無勇氣衝前，但應向前走多步為社區」。

迎撼田北辰 批政治化妝

劉卓裕說，田北辰有不少政治化妝，過往投票立場傾向建制，未能完全回應到市民所急、所想的事。田北辰上屆區選取得逾3600票，較對手工黨趙恩來多出逾1600票。面對強勁對手，劉卓裕笑言，100人有97人都說他會輸，「只有3人（認為會贏），那是我自己與我父母」。

明報記者 邱榕瀅