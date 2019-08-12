河套區闢生態區 保育「近危」水獺

根據發展局長黃偉綸昨日網誌，廖子君表示，河套地區佔地約87公頃，當中生態區約12.8公頃，以保存或補償具保育價值的生境，例如河套地區內的蘆葦叢、現有的雀鳥飛行走廊等，並與舊深圳河曲及魚塘相連，形成連貫濕地，發揮生態區的功能和價值。

具蓄洪作用 可紓水浸

廖子君說，生態區分成4個蘆葦沼澤區及1個淡水沼澤區，沼澤區內主要種植蘆葦及一些水生植物，其堤基斜坡則種植原生植物，以保存現有生態。淡水沼澤區將設有小島，提供多元化生境，希望能吸引歐亞水獺棲息和繁殖。另外，生態區在大雨時亦能發揮蓄洪作用，可儲存收集到的雨水，以減緩發展後的河套地區所產生的徑流排放到鄰近地區形成水浸。

前期工程進度佳 料兩年內有地

國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄將歐亞水獺列為「近危」（更高級別為易危、瀕危、極度瀕危、野外滅絕等，級別愈高愈稀有），全球數量不詳但呈下降趨勢，反映該物種生境受威脅；翻查該項目的環評報告，亦顯示該處有罕見的淡水魚類高體鰟鮍出沒。土拓署稱河套區前期工程進度理想，向2021年或以前提供首批土地的目標穩步邁進。