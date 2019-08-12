公屋失火 母女命危孫墮斃 街坊走廊拖喉灌救

燒傷的兩名女子分別為70歲姓余及其48歲姓張女兒，她們面及手被燒傷昏迷，由消防於單位洗手間救出。墮樓的19歲女子姓李，為余的孫女，她身體多處骨折昏迷，3人先後由救護車送院，惟李搶救後證實傷重不治，余及張經初步治理後，轉往威爾斯醫院燒傷中心。

料電線短路 19歲孫逃生時墮樓

事發昨午1時許，彩雲邨豐澤樓10樓一單位突傳出爆炸聲，並冒出濃煙，街坊遂報警求助，另亦有街坊拖喉在走廊向單位射水協助撲火，約80名住客自行疏散至安全位置。消防接報到場，破開單位鐵閘入屋灌救，並於單位救出母女送院。救護員亦在豐澤樓地下將高處墮下的李送院。警方事後臨時封鎖大廈，於墮樓位置檢獲一張棉被，懷疑李逃生時意外墮樓，事件無可疑。

居民：聞屋內一女聲大叫「火燭」

居於豐澤樓11樓的陳先生表示，事發前屋邨很安靜，突然傳出一聲爆炸聲，他朝涉事單位望去，發現有「好大一球火」從單位湧出，居民隨即大叫「火燭」並敲響火警鐘，有人拉動兩條消防喉撲火，有黑煙從單位湧出。陳先生說，事發時只聽到單位內有一把女聲大叫一聲「火燭」，該單位的門已打開，惟鐵閘無法打開，其後目擊到消防救出兩名身材高大的女子。他說該兩女子獲救時沒有知覺。

消防處助理消防區長鍾志偉表示，火警中派出55名消防員、12輛消防車及5輛救護車，約1小時將火救熄，火場面積約8米乘6米，單位被嚴重焚毁，初步調查起火原因沒有可疑，相信電線短路引起火警。

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