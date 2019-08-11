貨檢區改臨時旅檢場 跨境貨車稱不便

業界：司機需泊車待報關完成

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，深圳市政府在本月3日已收回皇崗口岸旁用作停泊貨車的「緩衝場」，用作皇崗口岸重建工程。他說，通常貨主在貨車出發運送貨物時才開始辦理報關手續，但由於報關手續有很多不確定因素，未必能趕及在貨車抵達口岸時辦理好，故部分貨車有需要在口岸旁的緩衝場泊車，再到附近用膳或休息，取消緩衝場對業界影響很大。

根據口岸辦新聞稿，當局擬將距離皇崗口岸20公里的「同樂檢查站」改為皇崗口岸貨車臨時停車場。蔣志偉說，同樂檢查站位於廣深高速公路旁，是大部分貨車的必經之地，地理上沒有問題，但該處荒廢多時，需另外興建餐飲、洗手間等設施，預計需要一兩個月才能完成改建，但深圳當局已收回皇崗緩衝場，現時有「空窗期」，業界只好改為先完成報關程序，再讓貨車出發往口岸。

深圳灣擬增配套 吸引貨車出入

至於長遠只保留深圳灣及蓮塘口岸作貨車出入境的安排，蔣志偉說，現時很少貨車經深圳灣口岸出入境，原因是該口岸附近未有報關、餐飲等配套設施。他近期曾到深圳灣口岸視察，口岸辦承諾會在深圳灣口岸加設約100至150個辦公室，作為貨運物流業的配套設施，亦會在深圳灣口岸引入餐飲設施，吸引貨車司機在深圳灣口岸出入境。