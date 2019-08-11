深圳灣一地兩檢 當年須人大授權

粵港曾同意皇崗實施 惟無場地

早在2002年粵港本已同意在皇崗及深圳灣口岸實施一地兩檢，其後因皇崗口岸無場地，05年港府稱只在深圳灣推一地兩檢。單在深圳灣口岸實施一地兩檢當年亦起爭議，因為將香港司法管轄權延伸到內地，是前所未有的模式，最終全國人大常委會在2006年通過「決定」，授權香港在深圳灣的港方口岸區以香港法律管轄，此外本港亦要本地立法，由立法會制定《深圳灣口岸港方口岸區條例》。

曾申25億深圳灣口岸建造費

此外，特區政府要承擔部分工程費用，政府在2003及07年，分別向立法會申請約25億元新口岸建造費，及17億元土地開發費，香港還要向深圳繳交每年約600萬至800萬元人民幣的租金；去年香港以象徵式1000元租金向內地租出高鐵西九總站的內地口岸區，深圳才在今年7月起將深圳灣口岸香港口岸區租金下調至1000元人民幣。

深圳灣口岸一地兩檢實施11年後，一地兩檢模式擴至高鐵西九龍口岸，爭議更大，因為要在香港境內劃出一個範圍實施內地法律，被外界批評是違反《基本法》。時任律政司長袁國強形容，國家是業主，有權「租番間房」。在爭議聲中，全國人大常委會在2017年批准粵港兩地簽署的《高鐵西九龍站設立口岸實施「一地兩檢」的合作安排》，令實施一地兩檢的口岸增至兩個。