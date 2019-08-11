皇崗擬行一地兩檢 港府：知重建 議員促交代免「被規劃」

明報記者 畢嘉敏

深圳市口岸辦公室近期發出多篇新聞稿，提到皇崗口岸重建工程已動工，重建分三步，其中在現時貨檢區興建臨時旅檢場地的首階段工程，在6月28日已「正式開工」，之後會拆除舊旅檢大樓及建新大樓，整個項目工期預計3年半，即約2022年完成。口岸辦在新聞稿稱，由深圳市委書記王偉中主持的深港科技創新特別合作區領導小組，已通過皇崗口岸重建方案，確定會實施「合作查驗、一次放行」的通關模式。

曾擬兩地一檢 涉法律問題

至於何為「合作查驗、一次放行」，新聞稿未解釋。口岸辦5月舉辦「深圳口岸通關改革創新研討會」，有份出席研討會、獲口岸辦委任為「深港口岸發展智庫特邀專家」的中大工程學院副院長黃錦輝當時稱，深圳計劃在皇崗實施「兩地一檢」；黃近日再接受本報訪問時稱，向深圳反映過兩地一檢可能牽涉的法律問題後，深圳已將方案改為一地兩檢。

兩地出入境設施 設口岸分界線兩邊

同為該智庫特邀專家的一國兩制研究中心研究總監方舟表示，皇崗口岸重建後的通關模式與深圳灣類似，但會將兩地出入境設施設在中港口岸分界線兩邊，兩地仍各自實施出入境檢查，資料不會互通。例如若港人經自助通道北上，則先在香港閘機用身分證出境，閘門打開後即刻進入內地口岸區，以回鄉證辦理內地入境手續。

方舟說，現時旅客在落馬洲口岸辦理出境手續後，要搭車到皇崗口岸辦理入境手續，深圳提出新通關模式是為了方便旅客。他又認為深圳會尊重特區政府，會待香港同意後才落實一地兩檢方案，不認為香港「被規劃」。

政府發言人稱，特區政府知悉深方就皇崗口岸重建的計劃，正緊密聯繫，並會詳細研究，確保任何擬議的通關安排和查驗模式均符合《基本法》及香港相關法例法規；但未有正面回應是否已同意在皇崗口岸實施一地兩檢。

法政匯思：設施並排 難處理闖關者

法政匯思召集人李安然認為，深圳灣口岸雖為一地兩檢，但兩地的出入境設施有距離，即使有人「衝閘」，執法人員仍可截停闖關者，若將兩地出入境設施並排擺放則較難處理闖關者，「若有人在內地口岸區衝到香港口岸區，即時提出酷刑聲請，由於已進入香港範圍，香港一定要處理其申請」。

公民黨立法會議員譚文豪認為，皇崗口岸重建已動工，特區政府不可能仍不知具體規劃，「政府是否等最後一刻、所有規劃既成事實才公布？這樣的話香港又再『被規劃』」。他又擔心，即使現時深圳未有向港方要求承擔口岸建造費，亦可能在日後租用費上收回費用，促請港府交代財務安排。

陳克勤：方便過關 有先例料爭議不大

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤認為，若在皇崗實施一地兩檢，可方便旅客過關，不認為香港「被規劃」。他又認為「合作查驗、一次放行」涉複雜問題，但由於已有深圳灣及港珠澳大橋珠澳口岸兩個先例，相信爭議不大，但需兩地政府取得共識才可推行。

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