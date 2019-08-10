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港聞
2019年8月10日星期六
港聞二
城巴新巴申加價12% 上次申請年初獲批 議員轟太密
冥錢付入油費 平治逃逸
覆核獄中待遇 「花柳全」敗訴
三向同一女「露械」 已婚漢認罪
七人車撞七人車 司機疑病發送院不治
曾赴深圳長期病男子染大鼠戊肝
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【明報專訊】（請看附圖）
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城巴新巴申加價12% 上次申請年初獲批 議員轟太密
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