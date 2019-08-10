七人車撞七人車 司機疑病發送院不治

事發於昨日早上7時許，一輛七人車沿藍田連德道行駛，駛至興田邨對開燈位停下等候轉燈，其間另一黑色七人車突然失控直撞其車尾，前車司機落車察看，發現黑色車司機於車上昏迷，身體不斷抽搐，於是報警。救護員到場將昏迷傷者送聯合醫院搶救，延至8時26分最終不治，東九龍總區交通部特別意外調查隊正跟進調查案件。現場消息指出，死者本身有疾病，不排除死者在駕駛期間病發，令七人車失控引發車禍。姓葉死者52歲，其寓所門外昨午點起白蠟燭，神主牌亦被紅紙覆蓋。

心臟科專科醫生黃品立認為，從死者駕駛期間突然抽搐昏迷的徵狀推斷，死者當時很有可能心臟病發或突發性中風，以致他頓時失去知覺造成意外。黃稱香港現時未有明文嚴格限制駕駛者的身體狀况，只叮囑司機向家庭醫生尋求意見，認為負責任的駕駛者應定期做全面身體檢查，了解自己的身體狀况及早治理隱患，以免發生意外。

馬鞍山踏單車男子墮地亡

另外於前晚8時許，馬鞍山亦發生奪命交通意外，一名44歲張姓男子沿鞍駿街單車徑向烏溪沙方向踏單車，其間駛至海典居對開失控自炒，頭部倒地致頭頸重創，當場昏迷不醒，救護員到場將傷者送院搶救，惜延至9時19分不治，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。