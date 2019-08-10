三向同一女「露械」 已婚漢認罪

被告伍偉棠（58歲）報稱無業，居於案發地點軒尼詩道附近。控罪指出，被告在4月30日、5月2及3日，於灣仔軒尼詩道130號修頓遊樂場外斑馬線作出猥褻、淫褻或令人憎惡的有違公德行為，即將陰莖暴露給X。

有性罪行案底 去年患癌停工

辯方求情稱，被告與妻子育有兩名女兒，其中一人在泰國修讀醫護。被告曾任保安員，一年前患上大腸癌後停止工作，現正接受術後化療，每月有2000元傷殘津貼。辯方續稱，被告在1981及82年有兩項涉性罪行的刑事紀錄，但被告於本案坦白承認控罪和有悔意，亦明白錯在一時衝動，希望能以非監禁式刑罰處理。

過馬路一直露出 官疑精神問題

裁判官表示，雖未能肯定X為被告的鎖定目標，但被告於過馬路時一直露械，至踏入公園才停止此行為，其心理或精神可能出現問題；加上被告有相關案底，需連同此因素考慮判刑可能，下令案件押後至8月23日判刑，以索取被告的精神、心理和感化報告，其間須還押監房。

案情指出，女子X是教師，與被告並不相識。X上班日會經過案發地點乘巴士到馬鞍山上班。案發時，X如常經過上述位置並看到被告，被告同時間向X露械。X受驚，3次皆未有求助，至5月14日在上址再次認出被告，決定報警。

【案件編號：ESCC 1894/19】