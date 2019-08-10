覆核獄中待遇 「花柳全」敗訴

【明報專訊】現正在石壁監獄服刑的甲級重犯「花柳全」何毓桓，不滿懲教署向他提供的獄中待遇、工作安排，早前入稟高院申請司法覆核，質疑懲教署濫權及針對他。法官昨頒下判辭，指上訴人是高度暴力傾向的人，多項指控沒有理據，懲教署做法合乎規定，駁回覆核許可申請。
上訴人何毓恒於1993年因搶劫等罪行被判囚25年，服刑期間8次襲擊囚友等，致其中一名囚犯半身癱瘓，另一人左眼嚴重受傷，他被加監一倍至52年。
官：上訴人難管理 懲署合規
高院判辭強調，上訴人是一名有高度暴力傾向及難於管理的囚犯，他被中止與其他囚犯的交往，是為保護在囚者和懲教職員。
針對上訴人稱腰部生骨刺，懲教人員卻要求他轉往沒有牀的囚室內工作，以及安排他進行最低工資的工作，判辭指出，除非懲教署的做法犯法，否則署長獲如何處理囚犯的酌情權，法庭不會干預和侵權。
對於上訴人對懲教署的各式各樣投訴，例如署方日間不獲發毛氈，法官稱囚犯日間需工作，毛氈只於睡覺時派發，署方做法無誤。上訴人又投訴懲教署人員不准他保留書籍等物品、沒有安排他看電視，法官認為上訴人其時按《監獄規則》接受紀律懲罰，他所屬「特別組別」亦不容許他參與活動，故懲教署做法符合規定，沒有不人道或不合理對待，駁回上訴，並沒就訟費下命令。