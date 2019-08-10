覆核獄中待遇 「花柳全」敗訴

上訴人何毓恒於1993年因搶劫等罪行被判囚25年，服刑期間8次襲擊囚友等，致其中一名囚犯半身癱瘓，另一人左眼嚴重受傷，他被加監一倍至52年。

官：上訴人難管理 懲署合規

高院判辭強調，上訴人是一名有高度暴力傾向及難於管理的囚犯，他被中止與其他囚犯的交往，是為保護在囚者和懲教職員。

針對上訴人稱腰部生骨刺，懲教人員卻要求他轉往沒有牀的囚室內工作，以及安排他進行最低工資的工作，判辭指出，除非懲教署的做法犯法，否則署長獲如何處理囚犯的酌情權，法庭不會干預和侵權。

對於上訴人對懲教署的各式各樣投訴，例如署方日間不獲發毛氈，法官稱囚犯日間需工作，毛氈只於睡覺時派發，署方做法無誤。上訴人又投訴懲教署人員不准他保留書籍等物品、沒有安排他看電視，法官認為上訴人其時按《監獄規則》接受紀律懲罰，他所屬「特別組別」亦不容許他參與活動，故懲教署做法符合規定，沒有不人道或不合理對待，駁回上訴，並沒就訟費下命令。

【案件編號：HCAL148/18】