城巴新巴申加價12% 上次申請年初獲批 議員轟太密

稱工資油價漲 落實新工時指引

城巴（香港島及過海巴士網絡專營權）及新巴昨表示，已申請調整票價12%，預計八成非過海線加幅低於一元，五成過海線加低於兩元。兩公司2017年申請加價12%，今年1月獲批加9.9%，扣除「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩金額後，城巴及新巴實際平均加幅分別為7.0%及5.6%。兩巴表示自2017年申請加價後，油價及車長工資等成本升幅遠超預期，加價後財務狀况仍嚴峻。

發言人舉例稱，新入職車長月薪兩年升24.9%，此外，為落實運輸署新修訂的《巴士車長駕駛、休息及用膳時間指引》，以及安裝電子穩定控制系統、在巴士站加裝座椅等，營運成本上升，此次申請加價已考慮公眾負擔能力，盼政府盡快批准。

議員倡降交通補貼門檻

運輸署表示，已收到城巴及新巴提出加價申請，會根據一貫做法處理，在審核時會考慮各因素，包括公眾的接受程度和負擔能力，並會諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會的意見，才會向行會建議，由特首會同行會作決定。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，兩巴太快申請加價，加上最近經濟環境轉差，巴士加價將令市民生活百上加斤，建議政府更審慎處理，以及將公共交通費用補貼計劃的門檻由現時400元下調至200元，並將補貼上限由300元增至600元。

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