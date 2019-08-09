【Emily】識用Tg同連登宣傳 葉劉：反修例有隱形大佬

【明報專訊】反修例浪潮持續，示威者強調抗爭「無大台」、無人主導運動，但建制派唔多相信。身兼行會成員嘅新民黨主席葉劉淑儀，噚日接受商台訪問時話運動有好多組織同資源，可以發起民間記者會，又識用通訊軟件Telegram（Tg）同連登討論區等宣傳，相信背後有「非常犀利、隱形、精密嘅大佬」，但承認自己無證據。噚日出席民間記者會嘅抗爭者就強調社會已經踏入數碼年代，呼籲建制派開闊眼界。
民間記者會：
踏數碼年代 請開闊眼界
民建聯港區人大代表葉國謙亦認為運動背後一定有大台，佢接受商台訪問時形容，示威者保護裝備媲美防暴警，例如有人有全套黑衣、眼罩同通訊器材等；又話有示威者曾到入境處大樓外向受影響市民鞠躬道歉，佢唔信年輕人諗到咁「高招」，相信背後有人指揮，叫警方拘捕幕後策動者。
葉國謙唔信年輕人咁高招
連登網民以惡搞回應兩人言論，半日內5000名網民喺其中一個帖文內發表一式一樣回應：「葉國謙，你太年輕了。你以為這場反送中運動上真的有大台嗎？其實都是我一個人幹的，不然我再換個ID（帳戶）發同樣的話給你看。」
噚日出席民間記者會嘅李小姐話，如果要質疑網絡世界點解可以組織咁多人參與運動，就要反問政府點解可以逼到咁多人上街，話香港作為國際金融中心，希望大家對數碼時代有多少少認識，開闊眼界。