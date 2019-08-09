【Emily】識用Tg同連登宣傳 葉劉：反修例有隱形大佬

民間記者會：

踏數碼年代 請開闊眼界

民建聯港區人大代表葉國謙亦認為運動背後一定有大台，佢接受商台訪問時形容，示威者保護裝備媲美防暴警，例如有人有全套黑衣、眼罩同通訊器材等；又話有示威者曾到入境處大樓外向受影響市民鞠躬道歉，佢唔信年輕人諗到咁「高招」，相信背後有人指揮，叫警方拘捕幕後策動者。

葉國謙唔信年輕人咁高招

連登網民以惡搞回應兩人言論，半日內5000名網民喺其中一個帖文內發表一式一樣回應：「葉國謙，你太年輕了。你以為這場反送中運動上真的有大台嗎？其實都是我一個人幹的，不然我再換個ID（帳戶）發同樣的話給你看。」

噚日出席民間記者會嘅李小姐話，如果要質疑網絡世界點解可以組織咁多人參與運動，就要反問政府點解可以逼到咁多人上街，話香港作為國際金融中心，希望大家對數碼時代有多少少認識，開闊眼界。