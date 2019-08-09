網上調解仲裁平台 助中小企放膽走出去

財案留1.5億支援 eBRAM最快年底運作

林濬表示，本港有逾九成企業屬中小企，公司內部沒有法律團隊，對接洽跨境生意或卻步，「因為不熟悉外地法律，擔心發生糾紛，一旦要打官司，賺來的錢隨時要『倒貼』律師費」，不少公司亦認為不划算而放棄訴訟，不利跨境貿易發展。有見及此，去年《施政報告》公布，支持為大律師公會、律師會等非政府機構籌建網上仲裁及調解平台，今年公布的《財政預算案》則建議撥款1.5億元支援。立法會文件提及，平台預計最快年底投入運作。

網上交文件 視像會議仲裁 省時省成本

林濬稱因平台尚在籌組，亦未獲政府正式撥款，不便透露太多細節，而近日修例風波亦帶來不明朗因素。不過，外國如新加坡亦正研究網上調解仲裁平台，「香港要急起直追」。他舉例，「若要進行仲裁審訊，以往或需僱用律師團隊去當地，但在平台上可經視像會議進行，大大節省時間交通成本」，但如何確保過程公正，如證人作供時沒有人「從旁教路」等問題要嚴格把關，「是一個挑戰」，但認為香港「有成為國際仲裁中心的優勢」，因本港是《紐約公約》的締約成員，所作的仲裁決定適用於與其他逾150個成員國或地區。

主席：法界科技步伐慢

eBRAM主席、律師陳曉峰說，本港法律界利用科技步伐較慢，「不少律師樓連文件仍只存有紙本，未有電子檔」，原因是為免法律文件被篡改，但現時科技一日千里，經加密技術可把關。他說，eBRAM平台日後經網上上載、下載和交換案件文件「省時方便」，盼藉此令調解或仲裁服務「普及化」，「讓中小企意識到法律支援的門檻不會太高，簽買賣合約可加入條款，列明有糾紛時要如何處理」。

明報記者 高卓怡