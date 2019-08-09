策騎員墮馬亡 出事半小時始抵威院 馬場歇暑無駐場白車 馬房領班不知

以為有救護車 致電保安未即時報警

死者莫振華（終年39歲）上司、涉案馬房領班蘇錦文供稱，2018年7月17日清晨5時許聽見有人大叫，見到莫振華躺在沙池，副練馬師隨即叫他通知保安部召救護車；根據馬會規定、每年參與安全課程的認知，應先致電保安部通知駐場救護車，但蘇承認沒有強制要求不能報警。

蘇解釋，以他認知「如果有馬騎，就一定有駐場救護車先可以騎馬」，即使「唞暑」期間不會開放大跑道騎馬，但亦有人在馬房「地堂」騎馬踱步。他以為案發當日有駐場救護車，故先致電保安部，再由保安通知駐場救護車「盡快到現場救人」，而非因馬場範圍大，擔心外間救護車難尋路，才無即時報警。蘇另透露，本地練馬協會曾向馬會要求「唞暑」期間亦應有駐場救護車。

馬會指引有報警選項 領班稱未見過

死因研訊主任表示，根據馬會向勞工處安全主任呈交的指引，在晨操時段或下午操練發生緊急事故，例如有人不清醒，應致電救護組聖約翰救傷隊或保安部；其他時段則致電保安部或999報警。蘇稱「這張指引好新」，印象中沒有見過，記憶中數年前的指引無提及致電999報警。

救護：事發後20分鐘 死者有痛楚反應

事故發生後逾10分鐘，消防員率先抵達現場，案發時任見習消防隊長梁均維供稱於6時4分（閉路電視顯示6時6分）接觸到莫振華，先讓他戴氧氣罩及固定頭部。救護車主管陳仲銘稱，在6時11分接觸到傷者（閉路電視時間顯示為6時13分），即約案發後近20分鐘，形容莫當時沒有語言和活動能力，但對痛楚有反應，嘴邊和胸前衣物有血漬，至6時27分送抵沙田威爾親王醫院搶救。

綜合醫生證供，莫振華抵達醫院時完全昏迷、部分頭骨骨折、頭部重創，其後向他施開腦手術，臨牀判斷有腦幹死亡迹象，傷勢不能逆轉，延至翌日下午約2時半宣告不治。死者遺孀旁聽供辭時曾激動落淚，一度短暫休庭。聆訊下周二（13日）繼續。

【案件編號：CCDI567/18】