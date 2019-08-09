高鐵客量遜預期三成 首10月日均5.4萬人

金澤培：高鐵愈來愈受歡迎

港鐵昨在中期業績公布，今年上半年，高鐵票務收入為11.39億元。首次以行政總裁身分主持發布會的金澤培，未有回應高鐵是否有盈利。高鐵在去年9月底通車，去年營運約3個月，根據高鐵通車前政府向立法會提交的文件，政府預計高鐵去年票務收入為6.2億元，至2021年全年的票務收入將升至30.23億元。港鐵早前公布的2018年全年業績顯示，高鐵去年票務收入為6億元，較預測低約3.3%。此外，今年上半年，港鐵過境服務及城際客運的票務收入，則較去年同期分別下跌0.4%及27.4%。

至於客量，金澤培表示，高鐵通車首10個月，平均每日客量為5.4萬人次，周末平均客量為6.4萬人次。高鐵通車前，政府預測高鐵在2018年平均每日的乘客量為8萬人。被問及乘客量未達預期，金澤培說，高鐵業務受季節性因素及經濟環境影響，對現時數字感到滿意，又認為高鐵愈來愈受歡迎。

至於高鐵整體造價，港鐵在中期報告重申，目前不相信有需要進一步修訂高鐵造價估算、即早前與政府協定的封頂費844.2億元。

此外，反修例引發的示威行動持續，近日多次有示威者在港鐵發起不合作運動，金澤培形容，港鐵正面對40年來最艱巨的挑戰，又強調港鐵的專業是處理車務，若有大型公眾活動、尤其是涉及嚴重暴力的事件，需要由執法機構處理。至於未來的不合作運動，金澤培承認，車務運作或受影響，同事會以專業態度處理，希望乘客忍耐。