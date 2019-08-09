下年度公屋綠置居建6100伙 急跌一半

綜合房委會和房協今年6月的公營房屋數據，2019/20至2023/24年度分別料約9.48萬伙和5300伙落成，合計約10.01萬伙（見表），但相對長策目標5年建約15.75萬伙的目標，仍欠約5.74萬伙。

部分單位延遲 後年度逾2萬伙

據房委會今年6月的資料，建屋量最少是2020/21年度，約為1.29萬伙，當中公屋和綠置居約6100伙落成，較3月預測的1.24萬伙少一半，但料下一年度即2021/22年度反彈至逾2萬伙，意味着部分單位延遲一年落成。房委會亦首次公布2023/24年度的估算，料有2.34萬伙公營房屋落成，連同房協建屋量，數目是5個年度之冠，有約2.59萬伙，但仍未達長策年均建約3.15萬伙公營房屋單位的目標。

公屋最新輪候時間為5.4年，早前房委會公布，過去5個年度實際公屋編配數目平均每年約2.68萬伙，雖然可供編配的單位亦包括翻新單位，公屋聯會表示，2020/21年度公屋及綠置居建屋量降至6100伙，約一半單位推遲至2021/22年度落成，擔心對公屋輪候時間雪上加霜。

公屋聯會憂輪候時間再惡化

立法會房屋事務委員會主席柯創盛亦稱，2020/21年度房委會公屋和綠置居建屋量減至約6100伙，與年度目標2.2萬伙相差非常大，令人失望，促請房委會加快建屋進度，又期望當局積極開展各項造地計劃及增加過渡房屋供應。