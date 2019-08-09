教師墮斃案 李東海小學炒校長 獨立調查報告指未符教員操守 提19校政建議

該校法團校董會成立的獨立調查委員會上月31日提交調查報告，法團校董會昨開會審議。列席的東華三院執行總監蘇祐安會後見傳媒時，先肯定林老師是一位勤奮、盡責、熱愛教育工作、疼愛學生的好老師，又稱已於周二（6日）晚上探望林老師家人，交代調查最新進展。

溝通不達標 強推校政

蘇祐安轉述調查報告稱，事件起因涉及多種因素，主要原因包括校長管治方式、校內工作氣氛、林老師情况和學校管理問題。蘇祐安表示，校長羅婉儀的管理方式不理想，跟校內同事溝通上未能達標，在無充分諮詢下，強行推行校政，令教師面對可以避免的工作壓力，「在團隊領導和協作方面，並不能夠全面符合教育人員的專業操守，亦不符合領導學校團隊的應有表現」。

倡改善申訴機制 委港大審視

調查委員會就事件提出19項建議，校董會昨一致通過，全面接受報告所有建議，當中包括絕不容許管理層利用權力欺壓同事，違者須為其不當行為負責，以及改善申訴機制等（見表）。蘇祐安補充，東華三院已委託香港大學社會科學院公民社會與治理研究中心，協助全面審視和改善現行管治制度，研究團隊計劃在新學年收集東華三院2000多名前線校長和教師意見。

不接納校長請辭 「未夠承擔」

羅婉儀昨早曾提出豁免代通知金或通知期的有條件辭職，結果不獲接納，蘇祐安解釋，校董會認為羅婉儀需就事件承擔責任，有條件辭職「未能夠反映羅校長對這件事有足夠的承擔」，故多數人通過即時解僱。蘇祐安說，現時校內聯課活動主任曾玉蓮正署任校長，將再聆聽教師意見，再向教育局申請署任，亦會盡快招聘新校長。根據《僱傭條例》，若僱員犯嚴重過失而遭即時解僱，僱員不能享有遣散費。

教育界議員葉建源表示，昨日東華三院對林老師的肯定，相信能給予家屬一些安慰，直接解僱羅婉儀亦反映其表現不能接受，「解僱對她來說，在行業上的聲譽，或在責任上，是一個嚴厲的處理」，但稱若羅不服被解僱，仍可向校董會或教育局申訴，甚至訴諸法律。葉建源又說，事件揭示校本管理出現問題，很多申訴不能處理，故認為辦學團體計劃再作全面檢討屬積極做法。

議員稱解僱嚴厲 讚全面檢討

教育局表示，會詳細研究調查報告，亦會要求學校法團校董會提交跟進方案，特別是如何落實建議，改善管治，亦會繼續為校方提供支援和意見。

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