深圳公司研手術水刀 傷口癒合快三成

手術時間縮四成 最快明年推

來自深圳的海卓科賽醫療公司，以7年時間研發用於手術的水刀，公司理事長孫光宇表示，產品與電刀、激光刀等手術刀不同，水刀利用高壓水柱，在手術可較徹底清除傷口壞死組織，避免傷口結痂、起水疱等，且以水刀做手術可減少電刀、激光刀等燒炙人體細胞情况，而水刀切割壞死組織後，亦能透過水流同步清走細菌。孫光宇又表示，水刀技術令手術時間及傷口癒合時間平均縮短39%及33%。病人傷口癒合加快，亦節省醫院更換紗布等醫療開支。

內地7醫院試用 盼港作窗口走向世界

孫光宇表示，是次到香港參展，冀將產品先推廣到香港，為未來走向世界市場作準備；他又透露，水刀目前已在內地7間醫院中試用，並即將完成臨牀測試，期望獲中國國家食品藥品監督管理總局的註冊批准後，來年正式推出市場，之後會向香港醫管局申請許可證，期望獲香港醫療機構採用。

展覽今年為第二屆舉辦，參與單位來自機械、生物科技、環保等5個範疇。香港發明創新總會創會會長呂新榮表示，今年有多家大灣區企業參與，希望讓粵港企業有更多合作及交流機會，期望來年吸引來自亞洲其他地區的企業來港參展，建立涵蓋亞洲地區的創新發明平台，令不同地區企業的技術和產品能推廣到其他地區。

明報記者