曾遭友人舉報販毒 無業漢潑通渠水囚４年

辯方求情時指出，認罪的被告楊家樂（32歲），因父母早年離異而入住寄養家庭，中一輟學後任運輸工人，案發時無業，並曾有爆竊、販毒及藏毒的案底。

友避開沒受傷 被告遭制服腦震盪

被告與姓蔡事主相識10多年，但因他不滿事主於8年前曾向警方舉報販毒而入獄，懷恨在心，加上家居被爆竊、窗戶被毁，他懷疑是事主所為，去年5月29日透過WhatsApp邀約事主在屯門田景邨一公園相見，並購入兩支通渠水以圖令對方嚴重受傷。辯方續稱，被告到達公園後看見事主有3人陪同，手上有刀，遭對方追打，致令有腦震盪、右耳聽力受損、前額及前臂瘀傷。

不過法官張慧玲不信納辯方的求情，反指出被告的目標令事主毁容，該兩支通渠水所含的硫酸達99%，又在樽蓋開洞方便淋潑，慶幸事主成功避開無受傷，被告傷勢亦與被制服時的情况脗合，認為本案的量刑起點是囚6年，考慮被告及早認罪，獲減刑至判囚4年。

【案件編號：HCCC128/19】