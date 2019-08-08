曾遭友人舉報販毒 無業漢潑通渠水囚４年

【明報專訊】32歲無業漢多年前遭友人舉報販毒以致入獄，自此交惡懷恨在心。去年5月無業漢家居窗戶被毁，懷疑是友人所為，遂購入兩瓶通渠水潑向友人，友人閃開未受傷，無業漢反被制服，事後有腦震盪、右耳聽力受損、前額及前臂瘀傷等。無業漢昨於高等法院承認一項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，法官指出，被告有意令事主毁容，幸事主避開無受傷，案情嚴重，決定判處他入獄4年。
辯方求情時指出，認罪的被告楊家樂（32歲），因父母早年離異而入住寄養家庭，中一輟學後任運輸工人，案發時無業，並曾有爆竊、販毒及藏毒的案底。
友避開沒受傷 被告遭制服腦震盪
被告與姓蔡事主相識10多年，但因他不滿事主於8年前曾向警方舉報販毒而入獄，懷恨在心，加上家居被爆竊、窗戶被毁，他懷疑是事主所為，去年5月29日透過WhatsApp邀約事主在屯門田景邨一公園相見，並購入兩支通渠水以圖令對方嚴重受傷。辯方續稱，被告到達公園後看見事主有3人陪同，手上有刀，遭對方追打，致令有腦震盪、右耳聽力受損、前額及前臂瘀傷。
不過法官張慧玲不信納辯方的求情，反指出被告的目標令事主毁容，該兩支通渠水所含的硫酸達99%，又在樽蓋開洞方便淋潑，慶幸事主成功避開無受傷，被告傷勢亦與被制服時的情况脗合，認為本案的量刑起點是囚6年，考慮被告及早認罪，獲減刑至判囚4年。
【案件編號：HCCC128/19】
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