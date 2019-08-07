【Emily】催淚煙湧至 貓貓「受驚流淚」 龜龜手撥眼 主人稱首見

住喺黃大仙下邨、21歲嘅LLY（化名）話，前日下晝喺18樓走廊睇到樓下放催淚彈，雖無煙飄上嚟，但塊面好痛，流眼水；佢返屋企見隻水龜用手撥眼，「養咗幾年第一次見佢咁樣」。隻龜擺番落水缸就無事，但佢好嬲，唔明點解警察要喺民居放催淚彈，「搞到人唔緊要，𠵱家搞埋我隻龜！」

貓貓「大遷移」 診所：點解無通知

警察前晚喺深水埗警署外放催淚彈，相距百幾米嘅城大動物醫療中心受影響。醫療中心職員Ryan（化名）話，放催淚彈後，職員喺對正荔枝角道嘅貓病房聞到刺鼻氣味，於是要急急幫啲貓「大遷移」去深切治療病房。佢話啲貓明顯受驚同好緊張，除咗匿喺沙盆，仲喺貓籠度匿埋喺毛巾底，呼吸急促又快咗。Ryan唔明警察用催淚彈前，點解唔通知動物醫療中心，仲話見到民間發起11號深水埗遊行，唔知到時警察點處理、啲動物會唔會又受影響，好不安。

網民Matthew Ho就喺facebook「天下貓貓一樣貓群組」，上載咗張相，相中佢隻貓「忌廉」眯起雙眼，眼角有滴淚，網民話係催淚彈谷上嚟搞到咁，個帖文就標記咗係深水埗。Matthew後來更新番，話煙散咗之後「主子好多了」，仲希望「街上浪浪（流浪動物）平安」。