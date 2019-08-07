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2019年8月7日星期三
港聞二
貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議
人行托中間價 穿7算後匯率靠穩
拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資
分析：關稅已加 影響輕微
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物流署職員清潔工 認串謀詐騙有薪假
宏恩辦基督教事工課程 資歷獲認可
屢現二戰「遺物」 瑪麗重建 倘掘出炸彈即疏散病人
大數據公會推守則 泄資料72小時內報
專欄：智慧燈柱的真正問題 ／文：章濤
獨行蒙面賊 牛肉刀劫250萬元名表
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【Emily】福建社團聯會施榮忻：「木棍抗黑衣」信息屬假冒
【Emily】民間記者會 手語傳譯connect聾人
【Emily】遭質疑割席 朱凱廸用錯潮語道歉
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【明報專訊】（請看附圖）
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