專欄：智慧燈柱的真正問題 ／文：章濤

目前推出的智慧燈柱有兩大功能，一是蒐集信息，如運輸署、天文台、環保署等可透過當中的探測器、感應器和監察攝影機收集數據，協助政府和公眾；二是信號發射，燈柱可成為小型基站，配合5G網絡提供免費Wi-Fi，或以無線射頻識別（RFID）技術，配合手杖系統為視障者導航。

從科技層面看，智慧燈柱確實有助我們邁向更高效的社會，只是當大眾對政府信任度不足、有關港府應用「社會信用評分制」的傳言甚囂塵上時，燈柱會衍生出爭議，不難理解。但面對這些紛爭，政府卻以「倒帶」方法回應︰如將快拍照片降低解像度後才傳回收發中心、不啟動錄影功能和藍牙探測器等，有如將一件本來可做到100分的事，強行調低至50分，以應民情、釋疑慮。

我們有沒有選擇和說「不」的空間？

然而，燈柱硬件已裝上，軟件可因應不同情况升級、更新和更換，因此着眼點不應是它能做到什麼，反而應聚焦在安全和選擇。前者是說數據處理的安全，試想像，燈柱能收集各種數據，假如立心不良的黑客看中，它豈不由便民工具變成方便人作惡的渠道？後者則是當政府以高效、方便等理由推廣智慧燈柱及其他工具時，被採集數據的我們可否不被採集、記錄？在這科技大趨勢前，我們有沒有選擇和說「不」的空間？假如沒有，這個才是智慧燈柱和其他工具的真正問題。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]